Üye Girişi
Haberler
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a soruşturma

Ümit Özdağ'a soruşturma
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında soruşturma

CHP Gençlik Kolları Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış
Ateşkes sonrası bölgeye dönen Gazzelileri büyük yıkım karşıladı

Topraklarına dönen Gazzeliler beklemediği bir manzarayla karşılaştı

Emniyet 180 öğrenciyi bilgilendirdi

Emniyet 180 öğrenciyi bilgilendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretmen Sibel Çakır Anaokulu ve Kreşi, Şehit Fatih Devralut İlkokulu, Yavuz Selim Anaokulu'ndan 180 öğrenciye "112 Acil Hat, Trafik Güvenliği, Güvenli İnternet Kullanımı...

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Öğretmen Sibel Çakır Anaokulu ve Kreşi, Şehit Fatih Devralut İlkokulu, Yavuz Selim Anaokulu'ndan 180 öğrenciye "112 Acil Hat, Trafik Güvenliği, Güvenli İnternet Kullanımı ve genel güvenlik" konularında bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde İl Emniyet Müdürlüğüne ait broşür ve etiket dağıtımı yapıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Official Melania Meme (MELANIA) coin nedir?
img

Milyonlar anlaşmaya kilitlenirken İsrail yine yaptı yapacağını
img

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Bağdat Caddesi'nde genç kızın ölümüne neden olan sürücü için vahim iddia

Genç kızın eniştesinden sürücüyle ilgili vahim iddia
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
Galatasaray, Batshuayi'yi gönderiyor

Hakkındaki son karar verildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.