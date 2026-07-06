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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, kaçan şüpheli Ankara'da yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde alacak verecek tartışması yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın ardından gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz hafta sonu meydana geldi. K.D. (31) ile G.K. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda K.D. yanındaki bıçakla G.K.'yi ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan G.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli emniyet güçlerinin takibiyle Ankara'da kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve buradaki işlemleri tamamlanan K.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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