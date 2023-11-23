Emirdağ'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
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Emirdağ ilçesinde araması bulunan hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda, kasten öldürmeden 10 yıl hapis cezası bulunan M.D. isimli hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlü, savcılıktaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Emirdağ'da hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kasten öldürmeden hakkında kesinleşmiş 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D'yi yakaladı.
Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa