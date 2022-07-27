Eminönü'nde turistleri almak için engelli ve yaşlı kadını taksiye almadılar - Haberler

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Eminönü'nde turistleri almak için engelli ve yaşlı kadını taksiye almadılar

Eminönü'nde turistleri almak için engelli ve yaşlı kadını taksiye almadılar

Eminönü'nde yol kenarında taksi bekleyen engelli ve yaşlı kadını almayıp turistleri bekleyen ticari taksi sürücülerinin vicdansızlığı görenleri pes dedirtti.

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Eminönü'nde yol kenarında taksi bekleyen engelli ve yaşlı kadını almayıp turistleri bekleyen ticari taksi sürücülerinin vicdansızlığı görenleri pes dedirtti. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Eminönü Meydan'da Salı günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tekerlekli sandalye üzerinde oturan engelli yaşlı kadın, taksiye binmek için bir yakınıyla cadde üzerine geldi. Bu esnada yoldan geçen boş taksiler yaşlı kadının yakınının el işareti yapmasına rağmen durmadı. Taksicilerden bazıları yol üzerinde bulunan bir turisti araca aldı. Yaşlı kadının yakını durumu yoldan geçen zabıta ekibine bildirip taksicileri şikayet etti. Uzun süre cadde üzerinde araç bekleyen engelli kadının mağdur olduğu görüldü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eminönü 3. Sayfa Haberler

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