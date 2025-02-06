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Eminönü'nde Restoran Yangını Kameralara Yansıdı

Eminönü'nde Restoran Yangını Kameralara Yansıdı
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Eminönü Meydanı'ndaki bir restoranda çıkan yangın, itfaiye kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eminönü Meydanı'nda dış cephesinde yangın çıkan restoranın içi itfaiye kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Eminönü Meydanı'nda bulunan bir restoranın dış cephesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Restoranın içi itfaiye kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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