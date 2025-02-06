Eminönü'nde Restoran Yangını Kameralara Yansıdı

Eminönü Meydanı'nda dış cephesinde yangın çıkan restoranın içi itfaiye kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

Eminönü Meydanı'nda bulunan bir restoranın dış cephesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Restoranın içi itfaiye kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL