Eminönü'nde İki Grup Arasında Sopalı Kavga
İstanbul Fatih'te iki grup arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma sonucu yumruk ve sopalarla kavga çıktı. Olay anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Eminönü'nde iki grup yumruk ve sopalarla birbirine girdi: Kavga anları kamerada
İSTANBUL - İstanbul Fatih'te iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tarafların birbirine yumruk ve sopalarla saldırdığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Fatih Eminönü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine yumruk ve sopalarla saldırdı. Tekmelerin havada uçtuğu kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Dakikalarca süren o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.