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Emet’teki yangına giden arazöz motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

Emet’teki yangına giden arazöz motosikletle çarpıştı: 1 yaralı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazöz ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Emet ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazöz ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Moymul Mahallesi Çevreyolu Caddesi üzerindeki eski emniyet ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çevreyolu Caddesi'nde Harmancık istikametine seyir halinde bulunan A.E. yönetimindeki 16 GT 966 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen ve Emet ilçesindeki yangın bölgesine gitmek üzere hareket eden M.C. idaresindeki 43 EN 178 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz çarpıştı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü A.E. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yangına müdahale için yola çıkan arazözün daha sonra görevine devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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