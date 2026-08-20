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AK Parti Emet binasına saldırı şüphelisi yakalandı

AK Parti Emet binasına saldırı şüphelisi yakalandı
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Kütahya Emet'te AK Parti İlçe Başkanlığı'na gece saldırı düzenlendi; camlar kırıldı, kapı ve eşyalar zarar gördü. Polis, güvenlik kameralarından şüpheli A.A.'yı yakalayıp gözaltına aldı, sorgusu sürüyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına gece saatlerinde düzenlenen ve maddi hasara yol açan saldırının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti Emet İlçe Başkanlığı binasına gerçekleştirilen saldırıda binanın camları kırılırken, kapılar ile içeride bulunan masa ve sandalyeler zarar gördü. Olayın ardından çalışma başlatan Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları başta olmak üzere yaptıkları incelemeler sonucunda şüpheli A.A.'yı tespit etti. Ekipler tarafından adresinde gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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