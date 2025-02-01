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Emet Bor İşletmesinde Asit Patlaması: 2 Yaralı

Emet Bor İşletmesinde Asit Patlaması: 2 Yaralı
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Eti Maden İşletmesine bağlı Emet Bor İşletmesinde yapılan deneme üretimi sırasında meydana gelen asit patlamasında 1 şef ve 1 işçi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürmekte.

Eti Maden İşletmesine bağlı Emet Bor İşletmesinde deneme üretimi yapılan tesislerde meydana gelen asit patlamasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yakında hizmete girecek olan Emet Bor İşletmesi sülfürik asit fabrikasında son denetim ve testler yapıldığı esnada meydana gelen patlama ve sonrasındaki asit sızıntısından 1 şef ve 1 işçi yaralandı.

Yaralılardan biri Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, aside bağlı yanıklar sebebiyle diğer yaralı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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