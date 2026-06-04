Dorukhan Büyükışık soruşturmasında gözaltına alınan komiser tutuklandı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve havaalanında yakalanarak gözaltına alınan komiser A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) önemli görevlerde bulunan emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık (26), 13 Mayıs 2018'de gece saatlerinde doğa yürüyüşü yapmak için evinden ayrılmış, sabah saatlerinde evinin 600 metre ilerisindeki inşaatın istinat duvarı dibinde cansız bedeni bulunmuştu. Gencin ölümü, o dönem kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi, dosyayı yeniden incelemeye aldı. Kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve yalan tanıklık suçları kapsamında derinleştirilen soruşturma sonucunda 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mayıs ayında 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan, aralarında ilçe emniyet müdürü, komiserler, polis memurları, inşaat şirketi ortakları ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 23 kişi tutuklandı.

Tutuklandı

Aranan şüphelilerden bir komiser daha bugün yakalandı. Olay tarihinde bölgede Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri olarak görev yapan A.K. bu sabah İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı