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Emekli Polis Memuru Hastanede İntihar Etti

Emekli Polis Memuru Hastanede İntihar Etti
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, hastanede tedavi edilen emekli bir polis memuru, bekleme salonunda beylik tabancasıyla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emekli bir polis memuru, tedavi olduğu hastanenin acilinde beylik tabancası ile yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde İslahiye Devlet Hastanesi acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru M.K., rahatsızlığı nedeniyle geldiği acil serviste tedavi olduktan sonra bekleme salonuna geçti. Salonda bir süre yakınlarıyla telefon görüşmesi yaptığı öne sürülen şahıs, daha sonrasında ise üzerindeki beylik tabancası ile kafasına ateş etti. Olay sonrası acildeki doktorların müdahalesine rağmen şahıs hayatını kaybetti. Cenaze, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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