Antalya'da Otopark Cinayeti: Emekli Polis Kız Arkadaşını Öldürdü

Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında emekli polis memuru, tabanca ile kız arkadaşını öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru H.D. (51), kız arkadaşı olduğu belirtilen havalimanı personeli Gürcistan uyruklu Elina Ş.'yi (38) beylik tabancasıyla vurdu. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. H.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı