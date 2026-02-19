Bugün saat 01.24'te Kocaeli mahreçli servis edilen "Emekli polis, tartıştığı eski meclis üyesi tarafından vuruldu" başlıklı haberimizde Salim Doğan'ın fotoğrafı olarak verilen kare, kaynağından iptal edilmiştir.
Kocaeli'nde bir emekli polis, tartıştığı eski meclis üyesi tarafından vuruldu. Olayın detayları ve görselleri hakkında açıklama yapıldı.
Bugün saat 01.24'te Kocaeli mahreçli servis edilen "Emekli polis, tartıştığı eski meclis üyesi tarafından vuruldu" başlıklı haberimizde Salim Doğan'ın fotoğrafı olarak verilen kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı