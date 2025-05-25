Emekli Polis, Eski Eşini Öldürüp İntihara Kalkıştı

Emekli Polis, Eski Eşini Öldürüp İntihara Kalkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Emekli Polis, Eski Eşini Öldürüp İntihara Kalkıştı
Haber Videosu

Adana'da emekli polis, boşandığı eşini silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti. Olay, eski eşinin çalıştığı büfede meydana geldi ve polis, emekli polisin peşine düştü.

Emekli polis dehşet saçtı: Eski eşini öldürüp intihara kalkıştı

ADANA - Adana'da emekli polis memuru boşandığı eşini çalıştığı iş yerinde silahla öldürüp intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nın girişinde bulunan bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Recep Ç. 3 yıl önce boşandığı eşi Esengül Kaya'nın çalıştığı büfeye geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Recep Ç., eski eşine tabancayla ateş edip ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Esengül Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Recep Ç.'nin peşine düştü. Recep Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolu Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Bu sırada emekli polis Recep Ç., yanındaki silahla intihara teşebbüs etti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Recep Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - 3.Sayfa
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı

Ateşkes umutlarını tüketecek hamle! Putin, orduyu kritik bölgeye yığdı
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

İşte sürpriz Suriye zirvesinin detayları! Bir konuya özel yer ayrıldı
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu

Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın sezonun en iyi 11'ini seçti

Sergen Yalçın sezonun en iyi 11'ini seçti! Kalede sürpriz var
Muşspor, Balıkesirspor'u devirerek 31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıllık hasret sona erdi! TFF 2. Lig'e yükseldiler
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.