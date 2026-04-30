Emekli polis devrilen traktörün altında can verdi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bahçesinde ot biçtiği esnada devrilen traktörün altında kalan emekli polis memuru hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Olay, Darıçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 54 PL 901 plakalı traktörüyle ot biçmek için bahçesine giren 3 çocuk babası emekli polis memuru Kadir Sami Gözüaçık, engebeli arazide direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör taklalar atarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Gözüaçık'ı gören akrabası durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve çevresine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gözüaçık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözüaçık'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya şahit olan yengesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Gözüaçık'ın kardeşi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı