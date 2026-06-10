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Eşini öldürüp cesedini parçalayan sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Eşini öldürüp cesedini parçalayan sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi
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Bursa'da emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nun öldürülüp cesedinin parçalanarak çöp konteynerlerine atılmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede eşi Adalet Uzunoğlu için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bursa'da emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, olayın Osmangazi ilçesinde meydana geldiği belirtilirken, sanığın eşini öldürdükten sonra cesedi parçalara ayırarak farklı noktalardaki çöp konteynerlerine bıraktığı iddia edildi.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, evde yapılan incelemelerde çok sayıda kan izi ve biyolojik örneklere rastlandı. Kriminal incelemeler sonucunda elde edilen örneklerin Ali Fuat Uzunoğlu'na ait olduğu tespit edildi. İddianamede, olayın ardından delillerin yok edilmesine yönelik girişimlerde bulunulduğuna ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Dosyada yer alan tespitlerde, ev içerisinde çeşitli bölgelere poşetlerin serildiği, bazı kanlı eşyaların ise gizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, olay yeri inceleme raporları ve kriminal analiz sonuçlarının iddianamenin hazırlanmasına dayanak oluşturduğu kaydedildi.

Şüpheli Adalet Uzunoğlu'nun ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, ancak eşinin cansız bedenini parçalayıp çöp konteynerlerine attığını beyan ettiği öğrenildi. Şüphelinin savunmasında, eşini hareketsiz halde bulduğunu ve panikle hareket edip parçalara ayırıp çöpe attığını öne sürdüğü belirtildi.

Mahkemece kabul edilen iddianameyle birlikte davanın görülmesine başlanacağı öğrenilirken, soruşturma kapsamında isimleri geçen bazı aile bireyleri hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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