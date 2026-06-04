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Babası tarafından vurularak hayatını kaybeden genç defnedildi

Babası tarafından vurularak hayatını kaybeden genç defnedildi
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Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Ahmet Kaan K., para vermeyi reddeden emekli polis babası tarafından vurularak hayatını kaybetti. Cenazesi Kozan'da toprağa verildi.

Adana'da dün emekli polis babası tarafından vurularak hayatını kaybeden 23 yaşındaki genç, Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Adana'da dün Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Kaan K. (23), para vermeyi reddeden emekli polis babası F.K.'ye döner bıçağıyla saldırdı. Bunun üzerine F.K., tabancayla oğluna ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kayhan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan F.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Ahmet Kaan K'nin cenazesi Kozan ilçesine getirildi. Kozan Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine ailenin yakınları, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Ahmet Kaan K'nin cenazesi, Kozan Asri Mezarlığı'na defnedildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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