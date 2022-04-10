Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı - Haberler

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Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün trafik kazası sonrası ölen emekli güvenlik korucu başı Mehmet Uçar'ı yüzlerce kişi ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı tabutuyla son yolculuğuna uğurladı.

SİLOPİ, ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün trafik kazası sonrası ölen emekli güvenlik korucu başı Mehmet Uçar'ı yüzlerce kişi ay yıldızlı Türk bayrağına sarılı tabutuyla son yolculuğuna uğurladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Silopi ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari araç sürücüsü seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişinden biri olan emekli güvenlik köy korucusu Mehmet Uçar, yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Uçar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Uçar'ın otopsi işlemlerinin ardından Beytüşşebap ilçense bağlı Bolağaç köyüne getirilerek defnedildi. Cenazeye yüzlerce vatandaşın yanı sıra Beytüşşebap Alay Komutanı Albay Ercan Yavuz, Şırnak il jandarma Komutan Yardımcısı Albay Abdulkadir Eren ve ilçe jandarma Komutanı Binbaşı Gökan Kurgan katıldı. - ŞIRNAK

Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

Emekli korucu başını yüzlerce kişi son yolculuğuna uğurladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mehmet Uçar, Şırnak, Silopi, Emekli, 3. Sayfa, Haberler

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