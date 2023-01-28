Emekli astsubay dehşeti yaşattı: Eşini ve bir oğlunu öldürdü,diğer oğlunuda silahla ağır yaraladı Eskişehir'in İnönü İlçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşana iki oğlunda birini öldürdü,diğeri...

Emekli astsubay dehşeti yaşattı: Eşini ve bir oğlunu öldürdü,diğer oğlunuda silahla ağır yaraladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in İnönü İlçesinde eşini ruhsatlı tabancasıyla öldüren 87 yaşındaki emekli asker Mehmet Aslan, ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesine giderek orada yaşana iki oğlunda birini öldürdü,diğeri ağır yaralı

Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan emekli astsubay Mehmet Aslan (87), henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı eşi Fadime Aslan'ı öldürdü. Ardından Bilecik'in Bozüyük ilçesinde oturan oğulları Erol Aslan ve Osman Aslan'ın evlerine giden Mehmet Aslan, iki çocuğunu silahla yaraladı. Yaralanan Erol Aslan hayatını kaybederken, Osman Aslan olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay sonrasında polis karakoluna giden aslan kendi teslim oldu. Şüpheli Aslan'ın teslim olması ardından İnönü ve Bozüyük ilçesinde bulunan olay yerlerinde inceleme başlatıldı.

Jandarma ve polis ekiplerinin olayla ilgili incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.