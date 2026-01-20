Haberler

İşine giderken hayatını kaybetti, simitleri yere saçıldı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, işine gitmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan 35 yaşındaki Leyla Topaç'a aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza Ankara-Kırıkkale yolu Hasanoğlan mevkiinde meydana geldi. İşine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Topaç'a (35), araç çarptı. Kaza sonucu Leyla Topaç olay yerinde hayatını kaybetti. Topaç'ın iş yerinde yemek için aldığı simitlerin yere saçıldığı görüldü. Olay yerine gelen kadının yakınları ise göz yaşlarına boğuldu. Kaza nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Leyla Topaç'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
