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Elmadağ'da Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Elmadağ'da Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı
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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan Ford marka araç, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kayadibi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Otobanda seyir halindeki Ford marka araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İtfaiye Elmadağ trafik ankara Yaşam Polis Olay Ford

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