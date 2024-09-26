Elmadağ'da Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kayadibi Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Otobanda seyir halindeki Ford marka araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan araç kullanılmaz hale geldi. - ANKARA