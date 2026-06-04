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Ankara'da sağanak etkili oldu

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yollar sular altında kalırken, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. İlçede aniden bastıran yağmur, sokakları göle döndürdü. Bölgedeki yollar dakikalar içinde sular altında kalırken, yayalar ve sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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