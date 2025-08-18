Elmadağ'da Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Elmadağ'da Otomobil ile Otobüs Çarpıştı: 2 Yaralı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir otomobilin otobüse çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazanın ardından trafik kontrollü olarak verildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun kara yolu Elmadağ ilçesi mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada, 06 BYT 683 plakalı otomobil, Özlem Diyarbakır firmasının 34 SD 3521 plakalı Mercedes marka şehirlerarası otobüsüne arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Ankara-Samsun yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
