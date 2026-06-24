Başkentte otomobil yangını
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, Ankara-Samsun Yolu'nda seyir halindeki bir otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun Yolu Elmadağ mevkiinde içinde sürücü ve eşinin bulunduğu 06 ZLD 04 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Sürücü itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı