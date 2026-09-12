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Elmadağ’da bir kamyonetteki saman balyaları yandı

Elmadağ’da bir kamyonetteki saman balyaları yandı
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Ankara’nın Elmadağ ilçesinde bir kamyonette bulunan saman balyaları yanmaya başladı.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir kamyonette bulunan saman balyaları yanmaya başladı. Vatandaşların söndürmek için seferber olduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Elmadağ ilçesi Lalabel Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir kamyonda bulunan saman balyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşlar; balyalara ve kamyonete zarar gelmemesi için seferber oldu. Balyaların yandığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yangında sadece maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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