Annesi ile ağabeyi telefonu elinden alınca bıçakla dehşet saçtı
Aksaray'da annesi ve ağabeyinin telefonunu elinden almasına sinirlenen şahıs bıçakla dehşet saçtı. Annesi ve ağabeyini bacaklarından bıçaklayan şahıs daha sonra evden kaçtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2'nci katında saat 17 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. Yasin O. (25) elinden telefonunu alan ağabeyi Ali O. (30) annesi Nutuya O. (46) tartışmaya başladı.
ANNESİ VE AĞABEYİNİ BIÇAKLADI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeden deliye dönen Yasin O. ağabeyi ile annesini bacaklarından bıçaklayarak yaraladı. Sesleri duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Nuutuya O. ile Ali O. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri evden kaçan Yasin O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.