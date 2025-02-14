Annesi ile ağabeyi telefonu elinden alınca bıçakla dehşet saçtı

Aksaray'da Küçük Bölcek Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2'nci katında saat 17 sıralarında akılalmaz bir olay yaşandı. Yasin O. (25) elinden telefonunu alan ağabeyi Ali O. (30) annesi Nutuya O. (46) tartışmaya başladı.

ANNESİ VE AĞABEYİNİ BIÇAKLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeden deliye dönen Yasin O. ağabeyi ile annesini bacaklarından bıçaklayarak yaraladı. Sesleri duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Nuutuya O. ile Ali O. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri evden kaçan Yasin O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.