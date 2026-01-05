Elif'in hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, Yukarıyapıcı Göletinde 9 gündür kayıp olan Elif Kumal'ın cenazesi ile birlikte aracı bulundu. Araç, balon yöntemi ile su yüzeyine çıkarıldıktan sonra vinç yardımıyla kıyıya alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erdek'te Yukarıyapıcı Göletinde aracı ile birlikte cenazesi bulunan Elif Kumal olayında, göle saplanan araç çıkartıldı.
Elif Kumal'ın kullandığı ve gölete giren araba balon yöntemi ile şişirilerek önce su yüzeyine ardından kıyıya alındı. 16 ATB 289 plakalı Toyota marka araç vinç yardımı ile kıyıya alındı. 9 gündür her yerde aranan ve dün gece yeri tespit edilen aracın kıyıya alınması sonrasında üzerinde inceleme ve araştırmalar başlatıldı. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa