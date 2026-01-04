Haberler

Kayıp Elif Kamal için Balıkesir Valiliğinden açıklama

Kayıp Elif Kamal için Balıkesir Valiliğinden açıklama
Güncelleme:
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kaybolan Elif Kumal'ın bulunması için devletin tüm imkanları seferber edildi. Hem karadan hem havadan yürütülen arama çalışmalarına 483 personel ve çeşitli araçlar katılıyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kendisinden haber alınamayan Elif Kumal'ı bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Olayın meydana geldiği ilk günden bu yana devletin tüm imkanlarının seferber edildiği çalışmalarda, ekipler hem karadan hem havadan yoğun bir şekilde görev yapıyor.

Kayıp Elif Kamal için Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "28.12.2025 tarihinde Erdek ilçesi Yukarıyapıcı Mahallemizde kaybolan (E.K.) isimli vatandaşımızı bulmak için arama çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün arama faailyetine valiliğimiz koordinesinde farklı kurumlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımızdan toplam 483 personel, 100 araç, 9 drone, 1İHA ve 1 helikopter katılmaktadır. Vatandaşımızı bulmak için bütün ekiplerimiz denizden ve havadan yoğun bir arama çalışması gerçekleştirmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla" duyurulur açıklaması yaptı. - BALIKESİR

