Elif Kaya'nın Cenazesi Duygusal Anlarla Uğurlandı

Isparta'da trafik kazasında hayatını kaybeden Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende kayınpederinin yazdığı mektup cami imamı tarafından okunurken, duygusal anlar yaşandı.

Isparta-Gönen Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya (37), tedavi altına alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı kazada eşi Ramazan Kaya (39) ve 5 yaşındaki oğlu ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kaza, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Gönen ilçe girişinde meydana geldi. Ramazan Kaya yönetimindeki 32 HB 088 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan üç kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Doç. Dr. Elif Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaya için SDÜ'de cenaze töreni düzenlendi

Acı haberin ardından Kaya için görev yaptığı SDÜ 2. Kılıç Arslan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende ailesi, akademisyen arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Kılınan cenaze namazının ardından cami imamı tarafından Elif Kaya'nın kayınpederi tarafından kaleme alınan mektup okundu.

"Emanetin olan biricik evladımızı da sevip koruyacağız"

Kayınpederin mektubu törene katılanlara duygusal anlar yaşattı. Gözyaşlarının sel olduğu törende mektupta "Biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun. Ankara'dan gelip güller diyarı Isparta'da bizleri baba kız yapan Rabbim seni peygamberimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) şefaatine nail eylesin. Cennetinde Peygamber Efendimizle beraber komşu eylesin. Seni çok sevdiğimiz gibi, emanetin olan biricik evladımızı da sevip koruyacağımıza emin olabilirsin. Kaya ailesi adına seni Allah'a emanet ediyorum" ifadeleri cenazeye katılanları derinden etkiledi. Mektubun okunmasının ardından camide bulunan cemaat gözyaşlarına hakim olamadı.

Elif Kaya, cenaze namazının ardından dualarla Çünür Mezarlığı'na defnedildi. - ISPARTA