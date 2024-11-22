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Elif Buse Doğan'ın başı takıntılı hayranıyla dertte

Elif Buse Doğan'ın başı takıntılı hayranıyla dertte
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Samsak Döveci adlı türkü ile büyük bir çıkış yakalayan Elif Buse Doğan'ın başı saplantılı hayranıyla dertte. Ünlü isim, takıntılı hayranı tarafından hem yurt içi hem de yurt dışında takip edildiğini ileri sürerek savcılığa şikayette bulundu.

Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, geçtiğimiz Haziran ayında kendisini sürekli takip eden bir hayranından şüphelenerek savcılığa başvurdu. Ünlü türkücü, hayranının konserlerde en ön sıradan kendisini izlediğini, sosyal medya üzerinden yakın çevresiyle iletişime geçtiğini ve hatta yurtdışında bile karşısına çıktığını iddia etti.

YURT DIŞINDA BİLE PEŞİNİ BIRAKMADI

Doğan, savcılığa verdiği ifadede Murat T. isimli şahsın, Ordu, Çankırı ve İstanbul gibi şehirlerdeki konserlerinde en ön sıradan izleyerek dikkat çektiğini, arkadaşlarına ulaşmaya çalıştığını ve sosyal medya üzerinden rahatsız edici mesajlar gönderdiğini belirtti. Ayrıca Suudi Arabistan'a gittiğinde de aynı şahsı karşısında gördüğünü söyledi.

'ISRARLI TAKİP'TEN HAPİS TALEBİ

Son olarak, Murat T.'nin satın aldığı bir kıyafet üzerinden mağazaya ulaşıp işletme sahibinden kendisiyle iletişim kurmasını istediğini belirten Doğan, söz konusu olayla ilgili kamera görüntülerini de delil olarak sundu. Şüpheliyi, evine yakın bir pazarda gördüğünü ve neden kendisini takip ettiğini sorduğunda ise şahsın "Rastlantı" dediğini ifade etti.

Şüpheli Murat T., iddiaları reddederek türkücüyü takip etmediğini öne sürdü. Ancak savcılık, tanık beyanları ve Murat T.'nin sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek "Israrlı Takip" suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Elif Buse Doğan, hayranının kendisini korkuttuğunu belirterek, güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Kaynak: Haberler.com / Ezgi Taşlı - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıumut mergen:

sende ver kurtul

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