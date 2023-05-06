Eli boş girdiği villalarda konaklayan hırsız, valizini doldurarak ayrıldı

9 villayı soyan valizli hırsızı yakalayan JASAT dedektifleri, mahalleliye rahat bir nefes aldırdı

DENİZLİ - Denizli'de 9 villayı soyan valizli hırsız, JASAT dedektiflerinin titiz takibi sonucu yakalandı. Boş valizle girdiği villalarda konaklayıp sabah hırsızlık yaparak ayrılan şüpheli, yeniden aynı adresleri hedef alma hatasına düşünce cezaevinin yolunu tuttu.

Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde son dönemde meydana gelen 9 faili meçhul evden hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerin yakalanması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen titiz ve ısrarlı çalışmalar sonucu, hırsızlık olaylarını 41 yaşındaki Abdullah D.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin akşam saatlerinde elinde valiz ile boş villalara gelerek gece burada konakladığı, yine camlarını kırarak içeri girdiği evlerden hırsızlık yaptığı, çaldığı eşyaları ise valizine doldurarak olay yerinden kaçtığını tespit edildi.

Hırsızlık için tekrar gelince yakayı ele verdi

9 ayrı hırsızlık olayın faili olan Abdullah D.'nin tekrar villalar bölgesine geleceğini değerlendirerek beklemeye başlayan JASAT dedektifleri, sabah saat 07.00 sıralarında elindeki valiz ve girdiği evden çaldığı av tüfeğiyle ilerleyen şüpheliyi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin valizinde yapılan aramada 9 farklı evden çalınan hırsızlık malzemeleri ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 3 yıl önce başka bir evden çalınan televizyon da bulundu. 3 yıl sonra çalınan mağdur, "Bulunmaz düşüncesiyle müracaat bile etmemiştim" diyerek jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Gece uyuduğu evlerden hırsızlık yaparak ayrılan Abdullah D.'nin yapılan sorgusunda toplam 65 suç kaydı bulunduğu, 3 farklı suçtan ise kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Valizli hırsız' olarak tedirginliğe yol açan şüphelinin tutuklanması ile mahalleli rahat bir nefes aldı.