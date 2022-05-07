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Eleşkirt'te Trafik Haftası etkinlikleri

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eleşkirt'te Trafik Haftası etkinlikleri

Her yıl Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 7-13 Mayıs trafik haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler Eleşkirt Yunus Emre caddesinde yapıldı.

ELEŞKİRT, AĞRI (İHA) - Her yıl Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 7-13 Mayıs trafik haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler Eleşkirt Yunus Emre caddesinde yapıldı.

Eleşkirt Kaymakamı Murat Güneş başkanlığında,Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Emniyet amiri Tanju Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt, Şube müdürü Erol İsen ve ilçe merkezindeki okul müdürleri öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla program düzenlendi.

Trafik haftası etkinliğinde ilçe kaymakamı Murat Güneş ve Belediye Başkanı Ramazan Yakut yoldan geçen araçları durdurarak trafik kuralları ve kurallara uymanın ehemmiyeti ve önemi konusunda bilgiler vererek önceden hazırlanan broşürleri takdim ettiler. Araç kullanıcıları Kaymakam ve belediye başkanının uyarıcı bilgilendirmelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kaymakam Güneş, burada yaptığı konuşmada ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen trafik haftası etkinliklerinde vatandaşlara trafik kurallarını hatırlatılarak daha güvenli bir yaşamın amaçlandığını söyledi. Kaymakam Güneş, İlçe Emniyet personellerine ve Milli Eğitime organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdikten sonra öğrencilerin hazırladıkları broşürler ve gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eleşkirt, Türkiye, Mayıs, Güneş, 3. Sayfa, Haberler

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