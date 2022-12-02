Elektrikli testere ve tabancanın kullanıldığı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Eskişehir'de 10 gün önce bir eğlence mekanının önünde meydana gelen, elektrikli testere ve tabancanın kullanıldığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki kişinin bıçak ve elektrikli testereyle diğer grubun üzerine yürüdüğü, karşı gruptaki bir kişinin ise tabancayla ateş açtığı anlar yer alıyor.

Eskişehir'de 21 Kasım'ı 22 Kasım'a bağlayan gece bir eğlence mekanı önünde iki grup arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu şüpheli A.G., Recep A. ile kardeşi Şükrü A.'yı bacaklarından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili polis inceleme başlatılırken, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden A.G.'yi suç aleti tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına almıştı. Olay yerinden kaçan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili 2 grubun birbirine saldırdığı anlar civarda bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde; Recep A. ile Şükrü A.'nın bıçak ve elektrikli testereyle diğer grubun üzerine yürüdüğü, A.G.'nin ise tabancayla ateş açtığı anlar yer alıyor. Sonrasında ise yerdeki şahsın darp edilmesi ve boş alkollü içecek şişesiyle dövüldüğü anlar görülüyor.