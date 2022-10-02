Son dakika haberi: Elektrikli scooter ile karayolunda canını tehlikeye atarak giden genç kamerada 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Elektrikli scooter ile karayolunda canını tehlikeye atarak giden genç kamerada Bursa'da elektrikli scooter ile karayolunda canını tehlikeye atarak seyreden genç, cep telefonu kamerasına yansıdı. Elektrikli scooter ile karayolunda canını tehlikeye atarak giden genç kamerada BURSA - Bursa'da elektrikli scooter ile karayolunda canını tehlikeye atarak seyreden genç, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Yenişehir-İznik yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli scooter ile seyahat etmek isteyen genç, sınırları zorlayarak canını hiçe saydı. Karanlık yolda süratli bir şekilde giden genç, trafikteki başka bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur Elektrikli scooter Bursa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Elektrikli scooter ile karayolunda canını tehlikeye atarak giden genç kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.