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Elektrikli motosikletle otomobil çarpıştı: Sürücünün gözü çıktı

Elektrikli motosikletle otomobil çarpıştı: Sürücünün gözü çıktı
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde elektrikli motosikletle otomobil çarpıştı. Kafası otomobile çarpan elektrikli motosiklet sürücüsünün gözü çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü hayatını kaybetti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsünün gözü yerinden çıktı. Ağır yaralı sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜNÜN GÖZÜ YERİNDEN ÇIKTI

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S. idaresindeki 68 EP 172 plakalı otomobil ile Hasan Elik (57) yönetimindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsünün kafasının otomobile çarpması sonucu gözü yerinden çıktı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Elik, kaza anında gözünün yerinden çıktığı belirlendi. Ağır yaralı sürücü ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hasan Elik doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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