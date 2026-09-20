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Elektrikli bisikletten düşen çocuk Sinop'ta yaralanarak hastaneye kaldırıldı

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Elektrikli bisikletten düşen çocuk Sinop'ta yaralanarak hastaneye kaldırıldı
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Sinop'un Osmaniye Mahallesi'nde elektrikli bisikletle seyir halindeyken dengesini kaybederek düşen çocuk yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çocuk, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sinop'ta elektrikli bisikletten düşen çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikli bisikletle seyir halinde olan çocuk henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek düştü. Düşmenin etkisiyle yaralanan çocuk için polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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