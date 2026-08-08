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Elektrikli Bisiklet Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Elektrikli Bisiklet Kazası: 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde elektrikli bisikletten düşen 15 yaşındaki A.T. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde elektrikli bisikletten düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Alaplı Devlet Hastanesi'nin üst kısmında bulunan Çekirdek Tepesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çekirdek Tepesi'nden aşağı doğru seyir halinde olan 15 yaşlarındaki A.T., kullandığı elektrikli bisikletin kontrolünü kaybederek yola düştü. Kazada yaralanan A.T. için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri yaralı çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. A.T., daha sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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