Elektrikli bisiklet park halindeki otomobile çarptı

Burdur'da park halindeki otomobile çarpan elektrikli bisikletteki bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Konak Mahallesi Güzelleştirme Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. idaresindeki 15 DM 201 plakalı 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı. Sürücü A.Ö. kazayı yara almadan atlatırken arkasındaki H.Ö. yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı