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Elektrikli Bisiklet İsimli Cinayet: 24 Yaşındaki Genç Portakal Bahçesinde Öldürüldü

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Adana'da elektrikli bisiklet parasını alamadığı için bir genci öldüren Ramazan Aslan, polise anlık öfkeyle ateş ettiğini söyledi. Olay, genç adamın 'küstah' bir şekilde kendisine tepki vermesi sonrası gerçekleşti.

Sattığı elektrikli bisikletin parasını alamadığı genci portakal bahçesinde öldürdü

Yakalanan şüpheli: "Bana küfredince bir anlık öfkeyle ateş ettim"

ADANA - Adana'da 8 bin TL'ye sattığı elektrikli bisikletin parasını alamayan kişi, portakal bahçesinde 24 yaşındaki genci öldürdü. İşlediği cinayetin ardından kahvehanede otururken yakalanan şüpheli, "Bana küfredince bir anlık öfkeyle ateş ettim" dedi.

Olay, 11 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Sınır Sokak'taki portakal bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Ramazan Aslan (51), yaklaşık bir yıl önce Mehmet Kutlu'ya sattığı elektrikli bisikletin 8 bin TL'lik bedelini almak için buluştu. Aslan, Kutlu'ya "Ya para mı ya da elektrikli bisikleti mi ver" dedi. Ancak Kutlu'nun hem parayı vermemesi hem de küfretmesi üzerine Aslan tabancasına sarıldı. Aslan, Kutlu'yu göğsünden vurdu. Göğsüne 3 kurşun isabet eden Kutlu kanlar içerisinde yere yığılırken Ramazan Aslan kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kutlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölge halkından olayın şüphelisi Ramazan Aslan olduğunu öğrendi. Bunun üzerine yapılan teknik takip sonucu şüpheli Aslan, olaydan 1 saat sonra Seyhan ilçesine bağlı Yunusoğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kahvehanede otururken yakalandı.

Gözaltına alınan Aslan, emniyetteki sorgusunda "Paramı istedim, vermedi. Bana küfredince bir anlık öfkeyle ateş ettim" dediği öne sürüldü.

Ramazan Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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