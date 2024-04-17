Üye Girişi
Haberler

Elektrikli Battaniyeden Çıkan Yangın Gebze'de Paniğe Neden Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangın yatak odasını küle çevirdi. Bina sakinleri sokağa dökülürken itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü.

Yangın, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1827 Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın 6'ıncı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi H.B. adlı kadın, elektrikli battaniyeyi fişe taktıktan kısa süre sonra yatak alev aldı. Korkuya kapılan kadın, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken bina sakimleri ise sokağa döküldü. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken yatak odası kullanılamaz hale geldi. Tansiyonu yükselen ev sahibi H.B'ye ambulansta müdahale yapılırken herhangi yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yatak Odası Kocaeli İtfaiye Gebze Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

17 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 17 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 17 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 17 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 17 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 17 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 17 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 17 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 17 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Akrep yenir mi? Akrep yemek helal mi, haram mı? DİYANET AÇIKLADI Servet Yardımcı hangi takımlı, Servet Yardımcıkimdir? Fatih Sultan Mehmet kardeşlerini öldürdü mü? Erdoğan'dan öğretmen ataması son dakika açıklaması! Öğretmen ataması ne zaman, kaç tane, hangi branşlarda yapılacak? Barcelona PSG maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona PSG maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Borussia Dortmund Atletico Madrid maçı CANLI izle! 16 Nisan Dortmund A.Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title