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Elektrikli battaniye yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Elektrikli battaniye yangına neden oldu

Erzincan'da elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

ERZİNCAN MERKEZ, ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da elektrikli battaniyenin tutuşması sonucu çıkan yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Erzincan Merkez İzzetpaşa Mahallesi 829 Sokak üzerindeki S.A'ya ait müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre odada açık unutulan elektrikli battaniye bir anda alev aldı. Ev sahiplerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Çok sayıda eşyanın ve evin zarar gördüğü yangında maddi hasar oluşurken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmaması sevindirdi. - ERZİNCAN

Elektrikli battaniye yangına neden oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Erzincan Merkez, Erzincan, 3. Sayfa, Haberler

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