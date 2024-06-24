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Elektrik tellerinden düşen kıvılcımların neden olduğu yangının çıkış anı kamerada

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Mardin'in Derik ilçesinde 30 dönüm alanda meyve ağaçlarının zarar gördüğü yangın, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların yangını başlattığı ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdüğü görülüyor. İtfaiye ve polis ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu 30 dönüm alandaki meyve ağaçları zarar gördü.

MARDİN'in Derik ilçesinde meyve ağaçlarının bulunduğu 30 dönüm alanın zarar gördüğü yangının çıkış anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle düşen kıvılcımların yangına neden olduğu ve kısa sürede büyüdüğü görülüyor.

İlçenin kırsal Dumanlı Mahallesi Beşkavak mezrasında dün ikindi saatlerinde, nar, badem, kayısı, ceviz, incir ve çınar ağaçlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin de TOMA ile destek verdiği müdahalelerle yangın, 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 30 dönüm alanda dikili meyve ağaçları zarar gördü.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yangının çıkış anına ait, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saat 16.52'de kuvvetli rüzgar nedeniyle araziden geçen elektrik direğindeki tellerin birbirine temas etmesiyle kıvılcımların çıktığı, düştüğü yeri tutuşturarak, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdüğü görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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