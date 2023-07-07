Elektrik sayacı okuma personeli köpek saldırısına uğradı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir villanın bahçesinde elektrik sayacı okuma personeli, köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde elektrik sayacı okuma personeli, bir villanın bahçesinde bulunan köpeğin saldırması neticesinde ağır yaralandı.

Olay, dün Valideköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.D.'ye, elektrik sayacı okumak için gittiği villanın bahçesinde köpek saldırdı. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.