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Aksaray'da elektrik panosundan çıkan yangın çatıyı sardı

Aksaray'da elektrik panosundan çıkan yangın çatıyı sardı
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Aksaray'da 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki elektrik panosunda şase nedeniyle çıkan yangın, asansör havalandırmasından çatıya ulaştı. Rüzgarın etkisiyle tüm çatıyı saran alevler dron kamerasıyla görüntülenirken, bina boşaltıldı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Aksaray'da 4 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek asansör havalandırmasından çatıya ulaştı. Alevler rüzgarın da etkisiyle tüm çatıyı sararken, o anlar dron kamerasıyla görüntülendi.

Yangın saat 22.30 sıralarında Hasas Mahallesi 6629. Sokak'ta bulunan Berat Apartmanı'nın bodrum katındaki elektrik panosunda şase nedeniyle çıktı. Yangın kısa sürede asansör havalandırmasından çatıya kadar yükseldi. Çatının bir bölümünü saran alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı etkisi altına aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yollar trafiğe kapatılarak güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye aracı merdiveniyle alevlere müdahale edildi. Dairelerin boşaltıldığı binada bir vatandaşın 3. kattaki dairede birilerinin olduğunu söylemesi paniğe neden oldu. Gazeteciler ve vatandaşlar kapıyı kırmaya çalışarak içeridekilere ulaşmaya çalıştı. Bu sırada bina tamamen boşaltıldı ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Apartman içindeki alevler ve panik anları kameralara yansıdı. Alevlerin sardığı çatı katı ise dron kamerasıyla görüntülendi. Bina yöneticisi İbrahim Çetin (45), "Elektrik hattında yangın çıkmış. Zaten binada 5 kişiyiz. Herkes çıktı binadan." dedi. 2 saat süren çalışmalar sonucu henüz tamamen söndürülemeyen yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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