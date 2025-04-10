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Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin kontrolünü kaybederek elektrik direğine çarpması sonucu sürücü İbrahim Emral hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahale ile Emral'ın cansız bedeni araçtan çıkarıldı.

Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, sürücüsü hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeyken kontrol çıkan otomobil, beton elektrik direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, 06.30 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 03 ACC 772 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan İbrahim Emral direksiyon hakimiyetini kaybederek beton elektrik direğine çaptı. Sürücü Emral çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı. Olayı gören vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından gerekli kontrolleri yapılan genç sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hurdaya dönen araçtan Emral'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkartıldı. İbrahim Emral'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla İlgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL AŞKAR - 3.Sayfa
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