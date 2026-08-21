Elektrik direğinden düşen fincan, otomobilin camını kırdı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde elektrik direğinde bulunan seramik fincanın (izolatör) düşmesi sonucu park halindeki bir otomobilin arka camı kırıldı. Satış aşamasındaki aracında hasar oluşan otomobil sahibi duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Sazova Mahallesi Yeşilova Sokak'ta meydana geldi. Y.B.'ye ait 26 PS 768 plakalı otomobil ikametgah yerinde park halinde bulunduğu sırada, hemen yanında yer alan elektrik direğindeki seramik fincan henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden koparak otomobilin üzerine düştü. Düşmenin etkisiyle aracın arka camı adeta tuzla buz olarak kullanılamaz hale geldi.

Ses üzerine aracının başına gelen otomobil sahibi Y.B., gördüğü manzara karşısında hayret içinde kaldı. Vatandaş, aracını bu hafta içerisinde satmak üzere anlaştığını, şimdi mağdur olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı