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Elektrik direği havai fişek gibi böyle patladı

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İstanbul Silivri'de bir elektrik direğinde adeta havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. Patlayan elektrik tellerinden çıkan ışık adeta geceyi aydınlatırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Elektrik direği havai fişek gibi böyle patladı

İSTANBUL - İstanbul Silivri'de bir elektrik direğinde adeta havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. Patlayan elektrik tellerinden çıkan ışık adeta geceyi aydınlatırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Silivri Selimpaşa meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde bilinmeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi. Adeta havai fişek gibi art arda meydana gelen patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgenin elektriğini keserek arızayı giderdi. Patlayan elektrik tellerinden çıkan ışık adeta geceyi aydınlatırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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