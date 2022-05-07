Elektrik direği devrilince tren seferi 2 saat durdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik direği devrilince tren seferi 2 saat durdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Elektrik direği devrilince tren seferi 2 saat durdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde vincin elektrik direğine çarpması neticesinde direk devrildi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde vincin elektrik direğine çarpması neticesinde direk devrildi. Zarar gören tren hattı sebebiyle tren seferleri 2 saat dururken şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, dün 20.30 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde bulunan Rota Limanı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vincin elektrik direğine çarpması neticesinde direk devrildi. Olay sebebiyle tren seferleri 2 saat aksarken yolcular ise Yarımca İstasyonu'nda hattın onarılmasını bekledi. 2 saatin ardından hat onarılırken tren seferi tekrardan başladı, herhangi bir yaralama olayı ise yaşanmadı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title