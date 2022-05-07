Elektrik direği devrilince tren seferi 2 saat durdu

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde vincin elektrik direğine çarpması neticesinde direk devrildi. Zarar gören tren hattı sebebiyle tren seferleri 2 saat dururken şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, dün 20.30 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde bulunan Rota Limanı bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vincin elektrik direğine çarpması neticesinde direk devrildi. Olay sebebiyle tren seferleri 2 saat aksarken yolcular ise Yarımca İstasyonu'nda hattın onarılmasını bekledi. 2 saatin ardından hat onarılırken tren seferi tekrardan başladı, herhangi bir yaralama olayı ise yaşanmadı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa