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Cide'de elektrik akımına kapılan kişi balkondan düşerek öldü

Cide'de elektrik akımına kapılan kişi balkondan düşerek öldü
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Kastamonu’nun Cide ilçesinde elektrik akımına kapılınca dengesini kaybederek balkondan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde elektrik akımına kapılınca dengesini kaybederek balkondan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Cide ilçesi Muna köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki Mustafa Acur, evinin balkonunda henüz belirlenemeyen sebeple elektrik akımına kapıldı. Bu sırada dengesini kaybeden Acur balkondan aşağı düştü. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Acur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Acur'un cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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