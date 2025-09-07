Manisa'nın Selendi ilçesinde, elektrik akımına kapılan Ömer Fahri Yılmazgüneş, hayatını kaybetti.

Olay Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı kırsal Mıdıklı Mahallesi İnceler Sokakta meydana geldi. İkamet ettiği evinin yakınında bulunan tarladaki ekili mısırları sulamak için tarlaya gelen 3 çocuk babası 61 yaşındaki Ömer Fahri Yılmazgüneş elektrik akımına kapıldı. Yakınları tarafından hareketsiz halde bulunan Yılmazgüneş olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin incelemesinin ardından olay yerinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği tespit edildi. Sulama için kullanılan elektrik dinamosunda kaçak olduğu belirtilirken Yılmazgüneş'in naaşı otopsi için morga kaldırıldı. İlçe Jandarma komutanlığı ekiple r olayla ilgili soruşturması başlattı. Yılmazgüneş bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Yılmazgüneş'in ilçede bulunan Yatılı Bölge Ortaokulunda hizmetli çalıştığı öğrenildi. - MANİSA